"Летять букви": на в’їзді до міста Дніпра зрізають літери старої назви, місцеві жителі викликали поліцію (фото)

За словами журналістки, яка перебуває на місці подій, місцеві жителі викликали 3 патрулі поліції.

Про це повідомляє місцева журналістка Ольга Павловська у Facebook. За її словами, жителі викликали 3 патрулі, коли помітили «діяльність» поблизу стели. Читайте такожУ Кременчуку "декомунізували" 114 радянських вулиць Як повідомляв УНІАН, 19 травня Верховна Рада України перейменувала Дніпропетровськ на Дніпро.

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