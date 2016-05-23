"Летять букви": на в’їзді до міста Дніпра зрізають літери старої назви, місцеві жителі викликали поліцію (фото)
18:32, 23 травня 2016Суспільство
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За словами журналістки, яка перебуває на місці подій, місцеві жителі викликали 3 патрулі поліції.
На в’їзді до міста зрізають літери / facebook.com/pavlovskaya
Про це повідомляє місцева журналістка Ольга Павловська у Facebook.
За її словами, жителі викликали 3 патрулі, коли помітили «діяльність» поблизу стели.
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Як повідомляв УНІАН, 19 травня Верховна Рада України перейменувала Дніпропетровськ на Дніпро.
Фото: facebook.com/pavlovskaya
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