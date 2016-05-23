Порошенко та Ердоган домовилися збільшити термін дії віз для українців

Про це повідомляє прес-служба глави української держави.

Під час зустрічі було досягнуто низку дуже важливих домовленостей. «Перше: остаточне узгодження угоди про взаємний захист інвестицій, угоди про уникнення подвійного оподаткування, що відкриває взаємні інвестиційні можливості і для турецьких інвесторів в Україні, і для українських інвесторів в Туреччині», - наголосив Петро Порошенко.

Президент також зазначив, що було досягнуто домовленість про активізацію переговорів щодо зони вільної торгівлі для того, аби обидві сторони вийшли на компроміс і прибрали будь-які перешкоди у взаємній, двосторонній, економічній співпраці.

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Крім того, співрозмовники обговорили нові проекти в галузях машинобудування та літакобудування, в оборонній промисловості.

Також, президент повідомив про досягнення домовленості стосовно збільшення терміну дії національних віз для безперервного перебування українців на території Туреччини до 90 днів.

Раніше УНІАН повідомляв, що майже 1 тис. співробітників патрульної поліції України у червні пройдуть короткотермінові курси у Туреччині. Про це йшлося під час зустрічі посла Туреччини Йонета Джана Тезеля, міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та голови Національної поліції Хатії Деканоідзе.

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Як зазначає прес-служба президента України, Петро Порошенко підкреслив, що це дуже ефективна форма співпраці між поліцейськими двох країн, та додав, що в рамках тренінгової програми «Навчи і обладнай» українським поліцейським також буде надано відповідне обладнання.

Президент повідомив про домовленість здійснити такий самий обмін для навчання в Національній гвардії та наголосив на дуже ефективній співпраці Збройних Сил двох держав.