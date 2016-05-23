Майже одну тисячу українських поліцейських відправлять до Туреччини

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС, про це йшлось сьогодні під час зустрічі посла Туреччини Йонета Джана Тезеля, міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та голови Національної поліції Хатії Деканоідзе.

Деканоідзе наголосила на тому, що турецька сторона активно підтримує процес реформування правоохоронних органів України.

"Я вдячна Генеральному директорату з безпеки Турецької Республіки за згоду прийняти у червні близько тисячі представників патрульної поліції України для проходження короткотермінових курсів", - сказала глава відомства.

За її словами, українські поліцейські пройдуть стажування на базі департаменту охорони, департаменту громадської безпеки, академії боротьби із тероризмом, академії боротьби із наркотиками та організованою злочинністю, а також поліцейської академії Туреччини.

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У прес-службі також зазначили, що посол, у свою чергу, наголосив на тому, що уряд Туреччини має намір надати допомогу для потреб Нацполіції, а також сприяти активній взаємодії у правоохоронній сфері.

Аваков відзначив, що важливою складовою двостороннього безпекового співробітництва має стати глибока співпраця правоохоронних органів обох держав у сфері цивільної безпеки та боротьби зі злочинністю. Міністр також відзначив активізацію українсько-турецьких відносин і подякував турецькій стороні за чітку позицію та підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

"Я переконаний, що для ефективної боротьби із тероризмом і транскордонною злочинністю потрібна консолідація дій, особливо держав-сусідів", - наголосив він.