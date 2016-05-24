"Для мене підвищення - це окоп": Скандальний Кива вирішив повернутися в АТО

Про це Кива заявив на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував йому очолити в МВС Департамент у справах ветеранів АТО.

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"Це - достойна посада. Але я розглянув його пропозицію, зважив всі "за" і "проти". Я вирішив піти на підвищення, а для мене підвищення - це окоп... Мною був написаний рапорт на ім'я командувача Національної гвардії. Рапорт підписаний, зараз іде моє прийняття. Іду солдатом. Я бачу себе на передовій, там, де чесні люди, там, де правильні поняття і зрозумілий агресор. Тут, у цій прогнилій системі, повірте, я відчував себе дискомфортно", - заявив Кива.

Він повідомив, що Союз ветеранів АТО прийняв рішення висунути його кандидатом в народні депутати у 183-му окрузі в Херсонській області на проміжних виборах 17 липня, і він погодився на цю пропозицію. "Я в Херсоні працював, знаю проблеми і не можу дозволити ще одному корупціонеру дорватися до "корита", - наголосив Кива.

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Водночас він поінформував, що вже подав позов про захист честі, гідності та ділової репутації до голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі за те, що той зарахував його до "кримінальних авторитетів". "Я подав позов на цю людину. І я доб'юся, щоб припинити такі шоу та безпідставну реторику", - сказав Кива.