Деканоїдзе щодо скандального Киви: сподіваюся, скоро у мене не буде підлеглого з таким прізвищем
Глава Нацполіції Хатія Деканоїдзе нагадала, що ініціювала звільнення начальника Департаменту протидії наркозлочинності НПУ Іллі Киви.
Про це вона сказала в інтерв'ю ZN.ua.
"Я подала заяву про його звільнення. Як офіцер честі, не бачу цю особу в новій Національній поліції. Зараз рішення не за мною", - сказала Деканоїдзе.
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За її словами, вона не бачить результатів роботи Киви.
"Я не бачу результатів його роботи. Більш того, у нього немає доступу до секретної інформації. Від організованого цим офіцером хаосу в департаменті страждають і справи, і люди, які там працюють. Подробиць більше не скажу, так як боюся скотитися в емоції. Я сподіваюся і майже впевнена, що скоро підлеглого з таким прізвищем у мене не буде", - підкреслила вона.
Як повідомляв УНІАН, уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська звернулася до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, закликаючи звільнити Киву з посади начальника Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції.