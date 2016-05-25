Reuters повідомив про помилування російських ГРУшників Александрова і Єрофєєва

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією, передає РБК. Проте адміністрація президента, який, за законом, повинен підписувати прохання про помилування, поки не прокоментувала цю інформацію.

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Раніше сьогодні адвокат Александрова Валентин Рибін повідомив, що президенту української держави подано прохання про помилування росіян. Він не уточнював, від чийого імені було подано документ.

Між тим, раніше самі засуджені та їхні адвокати заявляли, що не будуть просити українського президента про помилування.