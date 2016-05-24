Російські ГРУшники не проситимуть про помилування - адвокат

"У зв'язку з тим, що ми — і засуджені, і захист — не вважаємо вирок суду законним і обгрунтованим, ми не згодні з цим вироком, звертатися з цим клопотанням засуджені і захист не будуть", — цитує адвоката Єрофєєва Оксану Соколовську РИА Новости.

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Вона зазначила, що клопотати про помилування ГРУшників можуть інші особи — за новими правилами звернутися з проханням можуть родичі засудженого. Також це може зробити уповноважений Верховної ради з прав людини.

Нагадаємо, раніше адвокат російського ГРУшника Александрова допускав, що буде просити про помилування.

Як повідомляв УНІАН, російські спецназівці Александров і Єрофєєв 18 квітня засуджені до 14 років позбавлення волі.