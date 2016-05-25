МЗС Латвії: зусилля міжнародної спільноти зі звільнення Савченко спрацювали

Про це він повідомив на своїй сторінці у Твіттері.

«Я вітаю звільнення Надії Савченко, яке є чітким підтвердженням того, що колективні зусилля міжнародної спільноти працюють», - написав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, в аеропорту «Бориспіль» очікується приземлення президентського літака з Надією Савченко на борту.

На злітну смугу аеропорту прибув кортеж президента Петра Порошенка.