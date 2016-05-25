МЗС Латвії: зусилля міжнародної спільноти зі звільнення Савченко спрацювали
14:31, 25 травня 2016Політика
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Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс вітає звільнення української льотчиці Надії Савченко, яке стало підтвердженням того, що докладені міжнародні зусилля спрацювали.
REUTERS
Про це він повідомив на своїй сторінці у Твіттері.
«Я вітаю звільнення Надії Савченко, яке є чітким підтвердженням того, що колективні зусилля міжнародної спільноти працюють», - написав міністр.
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Як повідомляв УНІАН, в аеропорту «Бориспіль» очікується приземлення президентського літака з Надією Савченко на борту.
На злітну смугу аеропорту прибув кортеж президента Петра Порошенка.
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