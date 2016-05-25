Кортеж Порошенка прибув для зустрічі літака із Савченко (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, зафіксувати, хто саме перебуває в автомобілях, поки не вдалось.

Журналісти зібралися біля входу до зали офіційних делегацій аеропорту. Всередину нікого не пускають.

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Представники ЗМІ змушені спостерігати за злітною смугою з-за паркану.

Кортеж Петра Порошенка прибув в аеропорт Бориспіль для зустрічі Надії Савченко pic.twitter.com/S0nllNuKWD — Hromadske.TV (@HromadskeTV) May 25, 2016

УНІАН вдалося дізнатися, що до аеропорту прибув саме кортеж президента України Петра Порошенка.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на середу літак Порошенка прибув до Ростова-на-Дону, щоб забрати Савченко в Україну в ході обміну на російських ГРУшників Александрова і Єрофєєва.

Літак із Савченко на борту очікують у другій половині дня в аеропорту "Бориспіль".

Засуджених російських ГРУшників, у свою чергу, Порошенко помилував. Борт з Єрофєєвим і Александровим вже вилетів у Росію.