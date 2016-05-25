Президент Європарламенту про звільнення Савченко: це хороша новина для всієї України

15:35, 25 травня 2016
Політика
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Президент Європейського парламенту Мартін Шульц назвав звільнення незаконно засудженої у Росії української льотчиці Надії Савченко доброю новиною для її родини та всієї України.

REUTERS

Про це він написав у Twitter.

"Ми дуже довго чекали на свободу для Надії Савченко. Це – добрий сигнал та новина сьогодні для її родини, друзів та всієї України", - наголосив президент Європарламенту.

Також колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт тепло привітав "прострочене повернення Надії Савченко в Україну після її утримування в Росії".

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Нагадаємо, президентський літак з українською льотчицею і народним депутатом Надією Савченко приземлився в аеропорту "Бориспіль".

Як повідомляв УНІАН, у ніч на середу літак Порошенко прибув до Ростова-на-Дону, щоб забрати Савченко в Україну в ході обміну на російських ГРУшників Александрова і Єрофєєва.

Засуджених російських ГРУшників Порошенко помилував.

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