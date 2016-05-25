Президентський літак із Савченко на борту приземлився в Україні (фото, відео)

15:03, 25 травня 2016
Політика
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Президентський літак із українською льотчицею та народним депутатом Надією Савченко приземлився в аеропорту "Бориспіль".

Перші фото Савченко, яка повернулася в Україну / twitter.com/Bykvu

Про це йдеться у Twitter на сторінці президента України Петра Порошенка.

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"Президентський літак з Героєм України Надією Савченко приземлився!", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на середу літак Порошенка прибув до Ростова-на-Дону, щоб забрати Савченко до України в ході обміну на російських ГРУшників Александрова і Єрофєєва.

Засуджених російських ГРУшників Порошенко помилував. 

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