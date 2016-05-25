Президентський літак із Савченко на борту приземлився в Україні (фото, відео)

Про це йдеться у Twitter на сторінці президента України Петра Порошенка.

Читайте також"Ласкаво просимо у вільний світ": глава МЗС Литви першим серед політиків привітав Савченко зі звільненням

"Президентський літак з Героєм України Надією Савченко приземлився!", - йдеться у повідомленні.

Президентський літак з Героєм України Надією Савченко приземлився! pic.twitter.com/WM7OudDOuJ — Петро Порошенко (@poroshenko) May 25, 2016

Як повідомляв УНІАН, у ніч на середу літак Порошенка прибув до Ростова-на-Дону, щоб забрати Савченко до України в ході обміну на російських ГРУшників Александрова і Єрофєєва.

Засуджених російських ГРУшників Порошенко помилував.