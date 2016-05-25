Президентський літак із Савченко на борту приземлився в Україні (фото, відео)
15:03, 25 травня 2016Політика
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Президентський літак із українською льотчицею та народним депутатом Надією Савченко приземлився в аеропорту "Бориспіль".
Перші фото Савченко, яка повернулася в Україну / twitter.com/Bykvu
Про це йдеться у Twitter на сторінці президента України Петра Порошенка.
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"Президентський літак з Героєм України Надією Савченко приземлився!", - йдеться у повідомленні.
Президентський літак з Героєм України Надією Савченко приземлився! pic.twitter.com/WM7OudDOuJ— Петро Порошенко (@poroshenko) May 25, 2016
Як повідомляв УНІАН, у ніч на середу літак Порошенка прибув до Ростова-на-Дону, щоб забрати Савченко до України в ході обміну на російських ГРУшників Александрова і Єрофєєва.
Засуджених російських ГРУшників Порошенко помилував.
Савченко попросила прощения у материй которых дети ещё в плену РФ pic.twitter.com/sJDYIbfgZk— Буквы (@Bykvu) 25 мая 2016 г.
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