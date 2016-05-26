В Одесі правоохоронці проводять обшуки в ОДА

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, обшуки стосуються діяльності одного з радників голови ОДА Тімура Нішніанідзе.

За даними джерела, слідчі дії проводять правоохоронці, які прибули з Києва, - представники СБУ та Генпрокуратури.

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"Слідчі дії не мають відношення до роботи в ОДА. Це пов'язано з бізнесом людини, обшуки проводяться також в інших приміщеннях, що знаходяться за межами обласної адміністрації... Йдеться про нібито незаконне відшкодування ПДВ співробітників Генконсульства Грузії ще кілька років тому, коли там працював Нішніанідзе", - сказав джерело.

Довідка УНІАН. Тимур Нішніанідзе - колишній генконсул Грузії в Україні, став позаштатним радником голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі в липні 2015 року.