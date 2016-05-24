Слідчі Генпрокуратури проводять обшук в будинку заступника голови Київської облради

Про це повідомив лідер Радикальної партії Олег Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

«Зараз слідчі Генпрокуратури проводять обшук у будинку заступника голови Київської обласної ради від Радикальної партії Миколи Стариченка», - написав він.

Також Ляшко зазначив, що сьогодні в СБУ викликали на допит народного депутата від радикальної партії Андрія Лозового, минулого тижня викликали на допит депутата Андрія Артеменка.

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На переконання Ляшка, ці дії пов’язані «з нашою опозиційною діяльністю і вимогою розслідувати корупцію і офшори президента і його оточення».