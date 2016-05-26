Японія: Звільнення Савченко є позитивним кроком у виконанні Мінських домовленностей

Про це йдеться у заяві прес-секретаря Міністерства закордонних справ Японії Ясухіси Кавамури, повідомляє Посольство Японії в Україні.

Японія вітає звільнення української льотчиці Надії Савченко 25 травня.

Як зазначили в МЗС Японії, «звільнення всіх заручників та незаконно утримуваних осіб» є одним із важливих пунктів виконання Мінських домовленостей щодо мирного врегулювання ситуації в Україні.

У цьому зв'язку у японському зовнішньополітичному відомстві вважають, що звільнення Савченко є позитивним кроком у виконанні цих домовленостей.

"Японія вважає, що повна імплементація Мінських домовленостей з боку всіх причетних сторін є необхідною для поліпшення ситуації в Україні, відповідно докладатиме подальших зусиль для мирного врегулювання ситуації", - наголошується у заяві Кавамури.

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Як повідомляв УНІАН, суд РФ 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків. Також суд виніс рішення зобов'язати льотчицю виплатити штраф у розмірі 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону".

25 травня відбувся обмін Савченко на російських спецназівців Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва.