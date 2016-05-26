Жест "гуманізму" Путіна не допоміг: у Кремлі вважають, що звільнення Савченко не "реставрує" відносини з ЄС

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав журналістам прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Повернення наших хлопців до Москви і помилування Савченко і повернення її до Києва навряд чи можна вважати як щось таке, що здатне докорінно змінити нинішню атмосферу, яку хотілося б бачити більш конструктивною», - сказав Пєсков.

Він вважає, що завжди потрібно бути оптимістами, але «обізнаними оптимістами».

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За словами Пєскова, президент РФ Володимир Путін постійно висловлюється за реставрацію відносин з Євросоюзом і європейськими країнами окремо.

«Президент Путін завжди висловлює свій жаль і розчарування, що європейські партнери поки що обирають досить неконструктивний шлях, але при цьому ми зберігаємо надію, що така нормалізація рано чи пізно настане», - сказав Пєсков. На його думку, це відповідає інтересам Європи і РФ.

Нагадаємо , раніше Путін заявив , що помилування Савченко "продиктовано міркуваннями гуманізму".