Жест "гуманізму" Путіна не допоміг: у Кремлі вважають, що звільнення Савченко не "реставрує" відносини з ЄС
У Кремлі сумніваються, що обмін української льотчиці та народного депутата Надії Савченко на російських спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва 25 травня поліпшить відносини Росії із Заходом.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав журналістам прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.
«Повернення наших хлопців до Москви і помилування Савченко і повернення її до Києва навряд чи можна вважати як щось таке, що здатне докорінно змінити нинішню атмосферу, яку хотілося б бачити більш конструктивною», - сказав Пєсков.
Він вважає, що завжди потрібно бути оптимістами, але «обізнаними оптимістами».
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За словами Пєскова, президент РФ Володимир Путін постійно висловлюється за реставрацію відносин з Євросоюзом і європейськими країнами окремо.
«Президент Путін завжди висловлює свій жаль і розчарування, що європейські партнери поки що обирають досить неконструктивний шлях, але при цьому ми зберігаємо надію, що така нормалізація рано чи пізно настане», - сказав Пєсков. На його думку, це відповідає інтересам Європи і РФ.