Безсмертний: у Білорусі та Казахстані розпочинається "донбаський сценарій"

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив колишній представник України у тристоронній контактній групі Роман Безсмертний, передає ТСН.

Зокрема, за словами Безсмертного, на півночі Казахстану фактично розпочався процес створення "Північно-Казахстанської республіки" після того, як президент країни відвідав Кремль.

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"Ситуація загострилася у двох східних областях Білорусі і вона близька до зриву", - сказав він, наголосивши також і на загостренні ситуації в Сирії та активізації поставок зброї із РФ на окуповані території Донбасу.

Відтак, Безсмертний вважає, що звільнення Надії Савченко – це ланка у ланцюжку, з точки зору "кремлівських стратегів" у питанні дискредитації української влади та президента.