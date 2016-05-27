Безсмертний: у Білорусі та Казахстані розпочинається "донбаський сценарій"
У Білорусі та Казахстані розпочинається розгортання подій за донбаським сценарієм – створення "народних республік".
Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив колишній представник України у тристоронній контактній групі Роман Безсмертний, передає ТСН.
Зокрема, за словами Безсмертного, на півночі Казахстану фактично розпочався процес створення "Північно-Казахстанської республіки" після того, як президент країни відвідав Кремль.
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"Ситуація загострилася у двох східних областях Білорусі і вона близька до зриву", - сказав він, наголосивши також і на загостренні ситуації в Сирії та активізації поставок зброї із РФ на окуповані території Донбасу.
Відтак, Безсмертний вважає, що звільнення Надії Савченко – це ланка у ланцюжку, з точки зору "кремлівських стратегів" у питанні дискредитації української влади та президента.