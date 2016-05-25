Савченко очікувала на звільнення п'ять годин в автозаку

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила сестра льотчиці Віра Савченко.

"ЗМІ, сьогодні Надя відпочине. Вона з 3:00 ночі, п'ять годин в автозаку (в "стакані") очікувала рішення своєї долі... я знаю, що ви зрозумієте. І на всі ваші запитання Надя відповість. Час буде", - розповіла вона.

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"Охолоджуємо шампанське...", - оптимістично додала Віра Савченко.

Як повідомляв УНІАН, суд РФ 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Президент України Петро Порошенко після винесення вироку Савченко заявив, що Україна готова передати РФ затриманих на Донбасі російських спецпризначенців Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва в обмін на звільнення української льотчиці.

Сьогодні, 25 травня, відбувся обмін Савченко на Александрова та Єрофеєва.

Літак президента України забрав Савченко з Росії.