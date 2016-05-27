У МЗС РФ відкинули вимогу G7 повернути Києву контроль над всіма ділянками кордону з Росією

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков заявив у Раді Федерації.

«Не дивує, що так звана «Група семи» в черговий раз посилає сигнали з санкційної тематики на нашу адресу. Ситуація парадоксальна. Вона значною мірою абсурдна, оскільки умовою скасування санкцій учасники цієї структури називають виконання Росією Мінських угод», - сказав Рябков.

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«З цього приводу необхідно підкреслити, що вимоги про виведення так званих іноземних військ з Донбасу не мають жодного відношення до реальності, тому що жодних іноземних військ на території Донбасу, за визначенням, немає», - сказав він.

При цьому Рябков відкинув вимогу Великої сімки повернути контроль на україно-російському кордоні на Донбасі.

«Вимога друга, яку до нас висувають у частині відновлення контролю Києвом над всіма ділянками кордону з Росією, записана в Мінські угоди як заключний етап їх виконання. Тобто в черговий раз «Група семи» та її лідери ставлять воза попереду коня і ігнорують очевидні речі, які потрібно адресувати українській владі, тому що саме вони не виконують Мінські угоди», - додав він.