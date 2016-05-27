Лідери G7 закликали Україну прискорити запровадження реформ і боротьбу з корупцією

Про це йдеться у декларації за підсумками саміту G7 в Ісе-Шімі за участі президента США Барака Обами, прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, канцлера Німеччини Ангели Меркель, прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона, президента Франції Франсуа Олланда, прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та прем'єр-міністра Італії Маттео Ренці.

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"Ми схвалюємо та підтримуємо кроки, які Україна здійснює для впровадження всеосяжних структурних, управлінських та економічних реформ та заохочуємо Україну продовжити та прискорити процес", - наголошується у декларації.

"Ми наполегливо закликаємо Україну підтримувати та зміцнювати імпульс у її боротьбі з корупцією та у її судовій реформі, включаючи Генеральну прокуратуру", - йдеться у декларації.

Лідери G7 заявляють, що повністю налаштовані забезпечувати довгострокову підтримку для цих реформ.

Також вони схвально висловилися про роботу групи підтримки Украни, до якої у Києві залучені посли країн G7.