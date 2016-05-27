З'їзд Опозиційного блоку обрав співголовами партії Бойка і Колеснікова
13:20, 27 травня 2016Політика
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Співголовами партії "Опозиційний блок" одноголосно обрані Юрій Бойко та Борис Колесніков.
Бойко очолив Оппоблок / УНИАН
Про це повідомляє прес-служба партії з посиланням на рішення VII з'їзду Опозиційного блоку. Зазначається також, що затверджено нову редакцію Статуту партії та обрані інші керівні органи політсили.
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У Політвиконком увійшли крім Бойка та Колеснікова: Юрій Воропаєв, Олександр Касянюк, Сергій Ларін, Сергій Льовочкін, Вадим Новинський, Олександр Пузанов.
З'їздом прийнято рішення затвердити розширений склад Політради партії "Опозиційний блок" на загальнонаціональному об'єднавчому форумі Опозиційних сил у вересні 2016 року.
Окрім того, Наталія Королевська та Олексій Білий стали співголовами Контрольно-ревізійної комісії.
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