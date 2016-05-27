З'їзд Опозиційного блоку обрав співголовами партії Бойка і Колеснікова

Про це повідомляє прес-служба партії з посиланням на рішення VII з'їзду Опозиційного блоку. Зазначається також, що затверджено нову редакцію Статуту партії та обрані інші керівні органи політсили.

Читайте такожДо фракції "Опозиційного блоку" в Раді увійшов Ківалов

У Політвиконком увійшли крім Бойка та Колеснікова: Юрій Воропаєв, Олександр Касянюк, Сергій Ларін, Сергій Льовочкін, Вадим Новинський, Олександр Пузанов.

З'їздом прийнято рішення затвердити розширений склад Політради партії "Опозиційний блок" на загальнонаціональному об'єднавчому форумі Опозиційних сил у вересні 2016 року.

Окрім того, Наталія Королевська та Олексій Білий стали співголовами Контрольно-ревізійної комісії.