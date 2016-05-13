Рабинович заявив про вихід з "Опоблоку", але фракцію залишати не збирається (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в коментарі журналістам.

За його словами, це пов'язано з позицією "Опоблоку", який, як вважає Рабинович, недостатньо радикально діє в нинішній ситуації. Він заявив, що опозиційна партія має "радикальніше діяти", бо в іншому разі "ми як опозиція не відбулися".

"Опоблок" складається з чотирьох партій, одна з яких моя партія (йдеться про партію "Центр" - УНІАН). Я розумію, що це не викликає радості у моїх соратників, але я їм співчуваю", - наголосив Рабинович.

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На уточнювальне питання, чи буде він писати заяву про вихід з фракції "Опозиційний блок" в парламенті, Рабинович відповів: "Не дочекаються. Якщо я напишу заяву, то я втрачу мандат", - наголосив Рабінович. При цьому жартома додав, що "нехай вони мене виключають як зрадника інтересів робітничого класу".

Народний депутат з фракції "Опозиційний блок" Микола Скорик, коментуючи заяву Рабиновича, висловив думку, що, швидше за все, такий крок Рабиновича пов'язаний з його співпрацею з владою. Також Скорик вважає, що "ніякої політичної партії "Центр" не існує". "Мені дуже шкода, що Вадим Рабинович виявився тією слабкою ланкою, яка не витримала...", - сказав Скорик, водночас додавши, що "його відхід не є проблемою ні для нашої політичної сили, і, я впевнений, не є проблемою для наших виборців".