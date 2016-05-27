Геращенко про важливість заяви G7: мінімум дев'ять країн ЄС мають "крен" у бік Кремля

Про це представник України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко написала у Facebook.

Вона назвала цю заяву важливою перемогою української дипломатії. "Знаю, скільки годин наші дипломати, міністр і президент у першу чергу провели в переговорах зі світовими лідерами, надаючи фактаж злочинів на Донбасі, агресії проти України, переконуючи наших партнерів, що санкції мають тривати до повгого виконання Мінських угод", - розповіла політик.

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Крім того, Геращенко нагадала усім критикам "Мінська-2" про мрію Кремля: щоб Україна вийшла з Мінського процесу, оскільки це автоматично означатиме скасування санкцій проти РФ.

"Ця заява G7 надзвичайно важлива напередодні дебатів в ЄС щодо продовження санкцій проти РФ, бо ж там як мінімум 9 країн мають крен у сторону Кремля. Нам дуже потрібна єдність ЄС у питанні продовження санкцій, що вбивають російську економіку", - підсумувала представник Порошенка щодо Донбасу.

Раніше 27 травня лідери "Великої сімки" запевнили, що готові посилити санкції проти Російської Федерації у разі необхідності через її дії в Україні.