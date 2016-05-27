Лідери G7 заявляють про готовність посилити санкції проти РФ через її дії в Україні

Про це йдеться у декларації за підсумками саміту G7 в Ісе-Шімі за участі президента США Барака Обами, прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, канцлера Німеччини Ангели Меркель, прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона, президента Франції Франсуа Олланда, прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та прем'єр-міністра Італії Маттео Ренці.

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"Ми знову звертаємо увагу, що тривалість дії санкцій чітко пов'язана з повним виконанням Росією Мінських угод та дотриманням суверенітету України. Санкції можуть бути послабленими, коли Росія виконає ці зобов'язання. Проте, ми також готові прийняти подальші обмежувальні заходи для того, щоби збільшити тяжку ціну для Росії, якщо її дії цього вимагатимуть", - наголошується у декларації.

Разом з тим, лідери "Великої сімки" висловили розуміння щодо необхідності збереження діалогу з Росією для того, щоб гарантувати, що вона дотримується своїх зобов'язань та міжнародного права, а також для того, щоб "домогтися всеосяжного, стійкого та мирного вирішення кризи (в Україні)".

"Ми зберігаємо єдність у нашому переконанні, що конфлікт в Україні можна вирішити тільки дипломатичними засобами та з повним дотриманням міжнародного права, головним чином правового зобов'язання у повазі до українського суверенітету, територіальної цілісності та незалежності", - наголошується у декларації.

Лідери "Великої Сімки" знову підтвердили свою позицію та засудили незаконну анексію кримського півострова Росією та запевнили у продовженні політики невизнання анексії та збереження санкцій проти тих, хто пов'язаний з анексією.