УКРОП висунув адвоката Корбана кандидатом на проміжних виборах у Верховну Раду

Відповідне рішення було ухвалене на 8-му з’їзді УКРОПу 27 травня в Києві, участь у якому взяв 41 делегат. Висуванці партії боротимуться за мандати в усіх семи округах, де призначені вибори, повідомили УНІАН у прес-службі політсили.

В окрузі № 23 у Волинській області від партії балотуватиметься Ірина Констанкевич, депутат облради, педагог, заступник голови правління благодійного фонду "Фонд Ігоря Палиці "Тільки разом";

в окрузі № 27 в Дніпропетровську - правозахисниця і адвокат Оксана Томчук, яка представляла інтереси Геннадія Корбана під час судових процесів над ним у 2015-2016 роках;

в окрузі № 183 у Херсоні - Олександр Книга, директор, художній керівник обласного музично-драматичного театру; в окрузі № 151 в Полтавській області - Інна Авраменко, волонтер, депутат обласної ради;

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в окрузі № 206 в Чернігові - Ярослав Гіріч, громадський діяч, гендиректор медичної компанії "УМПК-груп";

в окрузі № 114 у Луганській області - Роман Бручко, науковець, громадський активіст, співзасновник ТОВ "Сапфір Україна"; в окрузі № 85 в Івано-Франківській області - Віктор Шевченко, підприємець, депутат обласної ради від УКРОПу.

У партії підкреслили, що у всіх округах віддавали перевагу місцевим висуванцям.

"Ми провели консультацiї з обласними організаціями i погодили їхні пропозицiї. Це ваше рiшення і наша спільна відповідальність", - звернувся до делегатів Тарас Батенко, обраний головою політради УКРОПу 13 травня.