Прокуратура оскаржить звільнення Корбана під домашній арешт

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після закінчення судового засідання у Дніпровському районному суді Києва журналістів повідомив прокурор Олександр Галінченко.

“Сьогодні суд безпідставно змінив запобіжний захід Корбану з тримання під вартою на домашній арешт... Прокуратура буде вивчати і приймати рішення щодо оскарження цього рішення в апеляційному порядку”, - сказав Галінченко.

Разом з тим він висловив думку, що Апеляційний суд Києва сьогодні підтвердив правильність обраного раніше запобіжного заходу Конрбану — тримання під вартою.

Нагадаємо, Корбана було затримано 31 жовтня 2015 року в Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

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Печерський райсуд Києва виніс рішення про його домашній арешт на два місяці - до 31 грудня 2015 року.

28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб. При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він повинен перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів. Адвокати подали апеляцію на це рішення.

Сьогодні, 15 березня, Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Дніпровського райсуду про обрання Корбану запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 15 квітня.

Пізніше сьогодні суддя Чаус за клопотанням адвокатів змінив Корбану запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт.