Порошенко пропонує Раді у червні ухвалити зміни до Конституції в частині правосуддя

Про це він заявив на засіданні Ради з питань судової реформи, яка обговорювала проект змін до Конституції України в частині проведення судової реформи, а також проект нового закону "Про судоустрій та статус суддів", йдеться в повідомленні прес-служби глави держави.

Президент наголосив, що докладе максимум зусиль задля ухвалення змін до Конституції в частині правосуддя. Ці зміни обговорюються не лише в рамках коаліції у парламенті, а й з представниками всіх депутатських фракцій і груп, громадськістю.

"Зміни до Конституції не є питанням коаліції. Це є питанням всієї Верховної Ради і всього українського народу", - цитує главу держави його прес-служба.

Читайте такожПарубій наголошує на пріоритетності судової реформи в Україні

Глава держави пропонує, щоб судова реформа була проголосована вже у червні.

"Нам всім потрібно бути твердо переконаними, що у Верховної Ради буде достатньо мудрості, сили, наполегливості і єдності для того, щоб історичне конституційне рішення про внесення змін до Конституції в частині правосуддя було ухвалено", - наголосив президент і зазначив, що також необхідно забезпечити прийняття законодавчих актів, які супроводжуватимуть ці зміни до Конституції.