Порошенко: Нам необхідно набрати 300 голосів для проведення судової реформи
Президент України Петро Порошенко заявляє, що Верховна Рада протягом найближчих днів або тижнів має ухвалити зміни до Конституції в частині правосуддя.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час представлення генерального прокурора Юрія Луценка колективу Генпрокуратури.
«Наголошую, що протягом найближчих днів або тижнів, я дуже дякую за підтримку Андрію Володимировичу (голова ВР Андрій Парубій – УНІАН), нам необхідно набрати 300 голосів для проведення судової реформи та прийняти нову редакцію закону про судоустрій, який буде сприяти значному оновленню судової системи», - заявив Порошенко.
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«І щоб кожна справа не тільки була доведена до суду…а й доведена до вироку», - додав президент.
Як повідомляв УНІАН, 2 лютого Верховна Рада попередньо схвалила законопроект “Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)”.