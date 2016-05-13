Порошенко: Нам необхідно набрати 300 голосів для проведення судової реформи

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час представлення генерального прокурора Юрія Луценка колективу Генпрокуратури.

«Наголошую, що протягом найближчих днів або тижнів, я дуже дякую за підтримку Андрію Володимировичу (голова ВР Андрій Парубій – УНІАН), нам необхідно набрати 300 голосів для проведення судової реформи та прийняти нову редакцію закону про судоустрій, який буде сприяти значному оновленню судової системи», - заявив Порошенко.

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«І щоб кожна справа не тільки була доведена до суду…а й доведена до вироку», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого Верховна Рада попередньо схвалила законопроект “Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)”.