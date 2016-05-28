Відновлення контролю над кордоном на Донбасі є ключовим у виконанні Мінських угод – Порошенко

«Питання охорони кордону і відновлення українського контролю над неконтрольованою ділянкою україно-російського кордону є ключовим у виконанні Мінських домовленостей», - заявив глава держави.

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«Вчора Путін прокоментував, що нібито ми маємо робити так зване політичне врегулювання, проводити вибори, а потім вже будемо займатися припиненням вогню і відновленням контролю, - це їхнє розуміння, сценарій проведення виборів під дулами путінських спецназівців», - зазначив Порошенко.

«Він каже, як же це їх (бойовиків - УНІАН) зупинити, коли вони відкривають вогонь? Дуже просто – вогонь відкривають солдати російської регулярної армії та їхні найманці, які діють стовідсотково по команді російських командирів, і наше головне управління розвідки і СБУ надало тому переконливі докази. Обстрілюють з російської зброї, російських гармат, танків, і саме тому був розроблений мій мирний план та мінські домовленості», - зауважив президент України.