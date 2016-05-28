Бойовики вперше за останній час обстріляли позиції сил АТО із "Градів"

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр АТО, всього минулої доби противник 40 разів відкривав вогонь по українських підрозділах.

Укріплення сил АТО південніше Авдіївки вчора ввечері бандити вкотре обстрілювали зі стрілецької зброї, гранатометів, а також мінометів калібру 82 мм та 120 мм.

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Зазначається, що поблизу Зайцевого бойовики також били по опорних пунктах сил АТО з 82-мм мінометів.

За даними прес-центру, наші позиції в районі Мар’їнки та Красногорівки декілька разів опинились під ворожим вогнем зі стрілецької зброї та автоматичних станкових гранатометів.

Окрім того, згідно з повідомленням, на Луганщині проросійські бойовики знову відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів та озброєння БМП по українських воїнах поблизу Станиці Луганської. На тому ж напрямку з автоматичних станкових гранатометів окупанти били по укріпленнях сил АТО неподалік Попасної.

По позиціях ЗС України в районі Новотроїцького бойовики декілька разів відкривали вогонь з 82-мм та 120-мм мінометів, а також вперше за останній час здійснили обстріл опорних пунктів сил АТО з реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град». На тій же ділянці лінії розмежування російсько-терористичні бандформування декілька разів гатили з мінометів калібру 120 мм та потужних 152-мм артилерійських систем по наших укріпленнях біля селища Миколаївка.

Разом з тим, вчора ввечері на Маріупольському напрямку відбулось бойове зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою противника. У результаті вогневого контакту ворожа ДРГ відступила.

Не припинили бойовики грубо порушувати режим «тиші» й з початку цієї доби. Станом на цей час вже зафіксовано 14 обстрілів позицій ЗС України вздовж усієї лінії розмежування сторін. Зокрема, поблизу Опитного та Авдіївки окупанти застосовували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм.