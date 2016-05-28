Порошенко назвав умови проведення виборів на окупованому Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час виступу в мобільному прикордонному загоні Держприкордонслужби з нагоди Дня прикордонника сьогодні у Києві.

«Мінські домовленості чітко передбачають виведення окупаційних військ з усієї української території, відновлення українського контролю над державним кордоном, запровадження міжнародної озброєної поліцейської місії ОБСЄ, яка для контролю виконання стане на лінії зіткнення, візьме під охорону до виведення в РФ склади відведеної зброї і поставить на всіх пунктах пропуску свої постійно діючі патрулі для того, щоб унеможливити постачання нових підрозділів російських військ, амуніції, озброєння, повернення найманих бойовиків», - додав президент.

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«Лише тоді, за українським законодавством, з міжнародними спостерігачами за участі українських партій, кандидатів, при твердих заходах безпеки, при яких ми захистимо кожного, хто бере участь в кампанії, і хто йде голосувати. З допуском українських засобів агітації, ЗМІ ми проведемо вибори, які відповідають міжнародним стандартам ОБСЄ. Ніякого іншого (сценарію – УНІАН) не буде, я на цьому наголошую», - підкреслив Порошенко.