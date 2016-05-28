Порошенко розповів як прикордонники два роки тому врятували йому життя

Як передає кореспондент УНІАН, під час виступу в мобільному прикордонному загоні Держприкордонслужби з нагоди Дня прикордонника сьогодні у Києві, глава держави наголосив, що в героїзмі прикордонників він особисто мав змогу переконатися багато разів.

Читайте такожПорошенко назвав умови проведення виборів на окупованому Донбасі

«У героїзмі прикордонників я мав можливість особисто переконатися багато разів. Більше того, сьогодні можна вже про це казати, я повною мірою маю підстави стверджувати, що прикордонники врятували моє життя рівно два роки тому у квітні і травні під час перебування, тепер вже на легендарному пункті пропуску "Ізварине". Навколо "Довжанського", коли готувалися збройні провокації, потрапили під обстріл... Найрішучіші, сміливі дії прикордонників дозволили тоді уникнути найважчих втрат», - підкреслив Порошенко.