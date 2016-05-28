Лисенко підтвердив загибель військового внаслідок зіткнення з ворожими диверсантами
13:18, 28 травня 2016Війна
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Впродовж минулої доби внаслідок зіткнення на Маріупольському напрямку з диверсійно-розвідувальною групою бойовиків загинув один українській військовий.
Військовий загинув на Маріупольському напрямку / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув, поранених немає. Це сталося на Маріупольському напрямку під час бойового зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою противника, яка намагалася зайти в тил нашим військовим, але вчасно була виявлена та вжито заходів для її знешкодження", - сказав речник.
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Як повідомляв УНІАН, за даними військового журналіста Олександра Шульмана, внаслідок зіткнення з ДРГ загинув комбат 72-ї ОМБР Андрій Жук «Мауглі».
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