Лисенко підтвердив загибель військового внаслідок зіткнення з ворожими диверсантами

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув, поранених немає. Це сталося на Маріупольському напрямку під час бойового зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою противника, яка намагалася зайти в тил нашим військовим, але вчасно була виявлена та вжито заходів для її знешкодження", - сказав речник.

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Як повідомляв УНІАН, за даними військового журналіста Олександра Шульмана, внаслідок зіткнення з ДРГ загинув комбат 72-ї ОМБР Андрій Жук «Мауглі».