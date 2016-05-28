Порошенко запропонував Савченко провести зустрічі з європейськими лідерами

Як зазначається в повідомленні, Порошенко передав вітання Надії від Віце-президента США Джозефа Байдена та Президента Європейського парламенту Мартіна Шульца. При цьому глава держави наголосив, що в США та країнах ЄС акції з вимогою визволення української бранки в Росії зіграли вагому роль.

Президент подякував звільненій льотчиці за чітку публічну підтримку Мінських домовленостей, зазначивши, що це є державницькою позицією. Савченко розповіла, що мала можливість і уважно стежила за переговорами в Мінську у лютому 2015 року: «Я вам вдячна за те, що ви їх зробили».

Глава держави також обговорив з Надією санкційний список «Савченко-Сенцова» та скоординував спільні дії щодо прискорення звільнення українських в’язнів. «Ми знаходимся в активній фазі звільнення наших заручників. Не маємо права припиняти цю роботу. Навпаки, ми маємо активізуватися», - наголосив президент.

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Крім того, Порошенко скоординував з Савченко перспективи представлення позиції України в Парламентській Асамблеї Ради Європи та Європейському Парламенті. Відповідаючи на питання про готовність включитися до роботи на міжнародному напрямку Савченко зазначила: «Готова працювати. Моє бажання залежить від бажання України. Оскільки ви їх зараз втілюєте, то я готова працювати скрізь, де ви скажете». Президент запропонував Надії відвідати ряд європейських країн та провести зустрічі з європейськими лідерами.

Порошенко також обговорив з Савченко ситуацію на лінії зіткнення, зокрема її загострення та загибель командира батальйону 72 бригади Андрія Жука, підкреслюється в повідомленні.