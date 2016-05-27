Савченко ініціює створення міжнародного комітету зі звільнення політв'язнів

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час першої великої прес-конференції, відповідаючи на запитання щодо напрацювання стратегії звільнення тимчасово окупованих територій України.

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За словами Савченко, вона працюватиме над питанням звільнення окупованих територій. "Ми будемо шукати ці шляхи", - сказала вона.

Як зазначила Савченко, вона хоче створити "міжнародний комітет з цих питань". "Люди, з якими я познайомилася, поки сиділа у в'язниці, мені вони писали листи, світові політики, які мають зі мною одне бачення, і хотіла би, щоб ми склали міжнародний комітет, який буде займатися цим питанням", - повідомила Савченко.

Вона зауважила, що це лише один з методів звільнення територій.

За словами Савченко, такий міжнародний комітет має займатися і питанням визволення політв'язнів.

Крім цього вона заявила, що українські полонені будуть доти, доки триватиме війна на сході України.

Савченко подякувала усім, хто підтримував її в ці роки. "Я знаю, що це дуже нелегко. Я бачила, скільки зусиль треба, щоб витягнути одну людину. І я знаю, скільки людей ще залишилося. І в полоні, і на війні. Я знаю, що, на жаль, це не останній полонений. Тому що поки не закінчиться війна, полонені в нас будуть і будуть", - сказала депутат.

Вона наголосила, що це постійний об'єм роботи і "на жаль, ще не на один рік". "Я вирвалася і на цьому все - ні. Я буду працювати для України там, де я буду корисна і потрібна", - констатувала парламентарій.