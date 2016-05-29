Адвокат Савченко розповів, чому вона опинилася у політиці

Про це він розповів в інтерв'ю "Апострофу".

"Я багато в чому відповідальний за те, що втягнув її в це. Тому що це була одна з ліній захисту, дуже важлива лінія захисту. Її доля стала важливим елементом її захисту, політична доля", - пояснює Фейгін.

Також адвокат розповів, чому Савченко вирішила балотуватися до Ради за списками партії "Батьківщина".

"Тому що "Батьківщина" запропонувала Надії Савченко місце в списку. А чому їй треба було відмовлятися, якщо перше місце в "Батьківщині" давало їй місце у парламенті, а потім і в делегації ПАРЄ й імунітет? Я б сказав, що погляди Наді - це її особиста справа, але обставини були такими, що треба було обирати, це було перед достроковими виборами", - розповідає адвокат Савченко.

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"Вона подумала деякий час, вона запитувала, ставила питання. Її більше цікавила не стільки ідеологічна складова "Батьківщини", скільки те, що таке депутатська робота, як вона може себе реалізувати як депутата, як вона буде це робити у в'язниці. Я їй пояснював, я сам - колишній депутат парламенту. Я був депутатом Держдуми в 1993 році, але це було дуже давно, 23 роки тому. Я, до речі, був наймолодшим депутатом, мені було 22 роки. Я міг зрозуміти Надю як неофіта, і я зміг пояснити їй, що це допоможе нам, тому що ми зможемо апелювати до її імунітету як делегата ПАРЄ", - говорить Фейгін.

За словами адвоката, Савченко не була впевнена у своєму кроці, вважаючи, що їй ще потрібно багато чого навчитися.

"Вона не була так впевнена. Спочатку вона вважала, що їй потрібно багато чого навчитися, і я думаю, що від цієї думки вона не відмовилася", - розповідає адвокат.

Раніше Савченко заявила, що не буде виходити з "Батьківщини" і готова до дискусій у політсилі. "Я прийшла, і зараз я перебуваю в команді "Батьківщина", - сказала нардеп і подякувала партії за те, що її прийняли в партію, коли вона сиділа у в'язниці.