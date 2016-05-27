Савченко не виходитиме з "Батьківщини" і готова до дискусій в партії

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на прес-конференції. За словами Савченко, вона поки що не є «спеціалістом в політиці».

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«Я прийшла і зараз я знаходжуся в команді «Батьківщина», - сказала Савченко і подякувала цій партії за те, що її «взяли в партію, коли я сиділа у в’язниці».

«Було б дуже добре, якби кожна політична партія взяла по одному українцю-політв’язню в Росії, і ми б показали, що ці люди, які в нас є героями, в Росії вважаються злочинцями і сидять по в’язницях», - заявила вона.

Як наголосила Савченко, вона - "не перебіжчик".

За її словами, прийшовши в політику з партією «Батьківщина», вона не збирається переходити до іншої партії та запевнила, що з партії та фракції не вийде.

«Якщо мене буде щось не влаштовувати в моїх колегах, то ми будемо говорити і ми будемо змінюватися, і ми будемо вчитися і боротися разом», - наголосила Савченко.

Також вона заявила: «Я не скурвлюся! Я сама собі цього не дам зробити!».