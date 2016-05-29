Савченко розповіла про підсумки зустрічі з Порошенком (відео)

Надія Савченко отримала від президента України графік поїздок до Європи як член ПАРЄ, повідомила вона в інтерв'ю ТСН.Тиждень.

"Є визначені дати Парламентською Асамблеєю Ради Європи. Мені дали графік, коли це буде відбуватися. Я його зараз не пам'ятаю. Найближча поїздка у червні. Здається, із середини червня. Там розписані всі події, які будуть відбуватися у світі та Європі на рік. В яких я буду брати участь, ще буде конкретизуватися перед кожною поїздкою. Наразі є графік, є мета працювати і є спільне бачення з президентом", - розповіла нардеп.

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Савченко також додала, що "все, про що ми обговорювали з президетом, ми будемо робити, а не розповідати. Будете бачити, що ми зробили".

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Раніше УНІАН повідомляв, що Порошенко скоординував із Савченко перспективи представлення позиції України в Парламентській Асамблеї Ради Європи та Європейському Парламенті. Відповідаючи на питання про готовність включитися до роботи на міжнародному напрямку, Савченко зазначила: "Готова працювати. Моє бажання залежить від бажання України. Оскільки ви їх зараз втілюєте, то я готова працювати скрізь, де ви скажете".