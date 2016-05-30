Порошенко підписав указ про призначення свого представника у Верховній Раді

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті президента.

«Призначити Герасимова Артура Володимировича представником президента України у Верховній Раді (за згодою)», - йдеться у документі.

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Як повідомляв УНІАН, представником президента у парламенті до середини квітня був Степан Кубів, який перейшов на роботу до Кабінету міністрів.

Довідка. Герасимов пройшов у парламент за списком партії «Блок Петра Порошенка- Солідарність» під номером 43, голова підкомітету з питань оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, голова Постійної делегації у Парламентській асамблеї ОБСЄ.