Кубів куруватиме співпрацю уряду з парламентом
17:39, 18 квітня 2016Політика
96 0
Перший віце-прем’єр, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів заявив, що йому доручено відповідати за співпрацю уряду з Верховною Радою.
Кубів відповідатиме за співпрацю представників двох гілок влади / Фото УНІАН
"За дорученням прем’єр-міністра і за погодженням з урядом я закріплений за роботою від імені уряду з парламентом", - повідомив Кубів на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, комітетів і групи 18 квітня, передає Радіо Свобода.
Він пообіцяв, що працюватиме максимально ефективно.
Читайте такожПерше робоче засідання новообраного уряду відбудеться 20 квітня - Гройсман
14 квітня Верховна Рада обрала новим прем’єр-міністром Володимира Гройсмана, також парламент проголосував за персональний склад нового уряду України і з третьої спроби затвердив програму діяльності Кабінету міністрів. У складі нового уряду працюють шість віце-прем’єрів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter