Кубів куруватиме співпрацю уряду з парламентом

"За дорученням прем’єр-міністра і за погодженням з урядом я закріплений за роботою від імені уряду з парламентом", - повідомив Кубів на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, комітетів і групи 18 квітня, передає Радіо Свобода.

Він пообіцяв, що працюватиме максимально ефективно.

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14 квітня Верховна Рада обрала новим прем’єр-міністром Володимира Гройсмана, також парламент проголосував за персональний склад нового уряду України і з третьої спроби затвердив програму діяльності Кабінету міністрів. У складі нового уряду працюють шість віце-прем’єрів.