Парубій розповів про передумову для внесення змін до Конституції в частині правосуддя

Про це повідомив голова Верховної Ради України Андрій Парубій сьогодні на брифінгу.

Він наголосив, що ці питання пов'язані між собою.

“Цілий ряд фракцій парламенту, зокрема і фракція “Народного фронту,” і “Самопоміч” висунули передумовою голосування за зміни до Конституції прийняття закону про судоустрій і статус суддів”, - сказав спікер.

За його словами, даним законопроектом передбачений механізм імплементації змін до Конституції.

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Парубій зауважив, що першим має голосуватися закон, і його ухвалення “власне, відкриває шлях до змін до Основного закону”.

“Чи прийняття буде за основу, чи буде вимога, щоб він був прийнятий в цілому - це вже питання політичних консультацій. Це рішення є взаємопов'язаним”, - підкреслив голова ВР.

Він ще раз зазначив, що спочатку має ухвалюватися законопроект, і після того лише буде голосування за зміни до Конституції в частині правосуддя.