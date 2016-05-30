Порошенко закликав ВР підтримати зміни до Конституції в частині правосуддя та закон про судоустрій

Як повідомили УНІАН у прес-службі, глава держави назвав ці зміни революційними, адже вони передбачають реальне перезавантаження судової системи.

"Судова реформа - це реформа реформ. Це захист прав громадян на справедливість, на правду", - сказав Петро Порошенко під час зустрічі з керівниками парламентських фракцій та депутатських груп Верховної Ради.

Президент констатував, що попередні "косметичні" зміни, починаючи від зміни процедури переобрання і закінчуючи зміною процедури переведення суддів, які до цього часу пропонувалися, ситуацію у судовій сфері не виправляють.

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Петро Порошенко висловив вдячність тим, хто проголосував за зміни до Основного Закону України в частині правосуддя у першому читанні. "Це відкрило нам унікальну можливість доопрацювати цю позицію і забезпечити три кити, на яких має стояти незалежна система правосуддя. Це є незалежність судової гілки влади, деполітизація, ефективна відповідальність судової гілки влади і перезавантаження та оновлення суддівського корпусу", - сказав Глава держави.

Президент зазначив, що реформою передбачається кардинальна зміна системи імунітетів суддів, що дасть можливість ефективно притягувати до відповідальності суддів-корупціонерів, які викривлюють систему правосуддя.

Глава держави висловив переконання у доцільності ухвалення, разом зі змінами до Конституції в частині правосуддя, нової редакції закону про судоустрій.

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Він підкреслив, що новий законом передбачаються рішучі кроки з деполітизації судової системи, а також значно звужується вплив на судову систему і його як Глави держави. Зокрема, скасовується процедура призначення суддів Президентом на п'ятирічний термін, залишається лише право підпису щодо тієї кандидатури, яка виноситься на розгляд Вищої ради правосуддя.

Крім того, ліквідуються вищі спеціалізовані суди, створюється касаційна інстанція, яка гарантує захист права на справедливість громадянина України, а до Вищої ради правосуддя додається громадська рада, яка забезпечуватиме реальний вплив громадськості на прозорість конкурсу і кандидатури.