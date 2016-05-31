Савченко про перші враження від роботи у Раді: нагадує "базар"
Народний депутат від "Батьківщини" Надія Савченко розповіла про перші враження від роботи у парламенті.
Як передає кореспондент УНІАН, Савченко зазначила, що робота в парламенті нагадує їй "базар", а деякі депутати як "школярі, які лінуються".
"Є такі, які лінуються, їм просто ліньки працювати", - сказала вона.
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Крім того, депутат зазначила, що у неї таке враження, що вона у парламенті "сиділа і працювала давно".
"Я зорієнтувалася, мене це не лякає абсолютно. Мені важче зараз буде до людей вийти, а тут з ними мені зовсім не страшно, неважко й абсолютно нормально", - сказала парламентарій.
Нагадаємо, 31 травня Савченко побувала в Раді. Нардеп зняла власне зображення з трибуни, згадала загиблих на Майдані та Донбасі, а також заспівала гімн.