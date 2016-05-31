Савченко у Раді: нардеп зняла власне зображення з трибуни, згадала загиблих на Майдані й Донбасі та заспівала гімн (фото, відео)
Народний депутат від "Батьківщини" Надія Савченко прикріпила на трибуну Верховної Ради плакат із фото інших політв'язнів замість власного зображення.
Як передає кореспондент УНІАН, після свого першого виступу у парламенті вона зазначила, що знімає плакат із власним зображенням та закликом звільнити її, а натомість розмістить тут плакат із зображенням інших українських політв'язнів, утримуваних Росією.
Депутат зірвала плакат зі своїм зображенням і прикріпила інший, на якому розташовані маленькі мальовані портрети українських політв'язнів та напис "Волю в'язням Кремля!".
Депутати зустріли це оплесками.
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Крім того, у залі Ради Савченко заявила, що не дозволить парламентаріям забути загиблих на Майдані та на сході України.
Савченко наголосила: "Нічого не забуто, ніхто не забутий і нічого не пробачено".
За її словами, "народ України не дасть нам сидіти в цих кріслах, якщо ми будемо зраджувати їх. Україна - понад усе. А для нас, хто сидить у цій залі, Україна вища за життя кожного з нас".
Савченко також попросила пробачення в матері Вадима Пугачова: "Вибачте, що я жива, а Ваша дитина мертва" (УНІАН: до вбивства українського бійця Пугачова на Луганщині причетні російські диверсанти Олександр Александров та Євген Єрофєєв).
Також вона попросила вибачення в усіх тих, чиї рідні загинули, захищаючи суверенітет України.
На завершення виступу Савченко заспівала Гімн України, і до неї приєдналися інші народні депутати.