Савченко у Раді: нардеп зняла власне зображення з трибуни, згадала загиблих на Майдані й Донбасі та заспівала гімн (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, після свого першого виступу у парламенті вона зазначила, що знімає плакат із власним зображенням та закликом звільнити її, а натомість розмістить тут плакат із зображенням інших українських політв'язнів, утримуваних Росією.

Депутат зірвала плакат зі своїм зображенням і прикріпила інший, на якому розташовані маленькі мальовані портрети українських політв'язнів та напис "Волю в'язням Кремля!".

Депутати зустріли це оплесками.

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Крім того, у залі Ради Савченко заявила, що не дозволить парламентаріям забути загиблих на Майдані та на сході України.

Савченко наголосила: "Нічого не забуто, ніхто не забутий і нічого не пробачено".

За її словами, "народ України не дасть нам сидіти в цих кріслах, якщо ми будемо зраджувати їх. Україна - понад усе. А для нас, хто сидить у цій залі, Україна вища за життя кожного з нас".

Савченко також попросила пробачення в матері Вадима Пугачова: "Вибачте, що я жива, а Ваша дитина мертва" (УНІАН: до вбивства українського бійця Пугачова на Луганщині причетні російські диверсанти Олександр Александров та Євген Єрофєєв).

Також вона попросила вибачення в усіх тих, чиї рідні загинули, захищаючи суверенітет України.

На завершення виступу Савченко заспівала Гімн України, і до неї приєдналися інші народні депутати.