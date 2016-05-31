Касько заявив, що його квартиру знову заарештовано

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Бракує слів. Сьогодні отримали черговий ляп з Печерського суду. Прокурори усе не вгамуються. Тепер арештували мою квартиру і заборонили там проживати», - написав Касько.

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Водночас він зробив допис про пошук тимчасового помешкання для себе: "Шукаю квартиру на Печерську для проживання протягом невизначеного часу. Освіта вища, юридична (це, швидше, вада). Без шкідливих звичок. Оплату гарантую. Наявність бойлера і пральної машини вітається".

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого Касько заявив, що вирішив звільнитися з Генеральної прокуратури через незгоду з діями керівництва відомства.

У квітні в ГПУ заявили, що Каську повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах та у використанні завідомо підробленого документа. Йому інкримінуються правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

У відомстві стверджували, що Касько незаконно, в тому числі з використанням підроблених документів, заволодів приміщенням службової квартири площею 155 кв. м на бульварі Дружби народів у Києві, ринкова вартість якої на той момент становила близько 1,8 млн грн, чим завдав шкоди державним інтересам в особливо великих розмірах. При цьому в ГПУ підкреслили, що Касько порушив права категорій осіб, які потребували поліпшення житлових умов і були наділені правом на отримання житла в першу чергу.

Пізніше суд наклав арешт на квартиру Каська на бульварі Дружби народів. 23 травня Апеляційний суд Києва зняв арешт з квартири.

30 травня новопризначений генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що передасть справу Каська до Національного антикорупційного бюро.

Також Касько заявляв, що в Генпрокуратурі є ще декілька кримінальних проваджень проти нього.