Transparency International Україна обрала Каська членом правління

Як повідомляється на сайті організації, 29 квітня правління Transparency International Україна на своєму засіданні одностайно обрало Каська п’ятим членом правління організації.

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Нового члена обрано на термін повноважень діючого складу правління - до кінця жовтня 2016 року.

«Ключовим аргументом на підтримку кандидатури Віталія Каська стали його високі професійні якості та величезний досвід у розслідуванні справ, пов’язаних із корупційними злочинами Віктора Януковича і його поплічників та поверненням корупційних активів», - зазначив голова правління ТІ Україна Андрій Марусов.

Минулого року мережа Transparency International розпочала глобальні кампанії «Ні безкарності» та «Зірви маску з корупціонера», спрямовані на розслідування великої політичної корупції та притягнення до відповідальності корупціонерів, що займають найвищі державні посади в будь-якій країні світу.

У свою чергу Transparency International Україна оголосила громадський контроль за розслідуванням корупційних злочинів режиму колишнього президента Віктора Януковича своїм стратегічним пріоритетом на найближчі роки. Як відомо, за результатами онлайнового голосування на сайті кампанії «Зірви маску з корупціонера», колишнього президента було визнано корупціонером № 1 у світі.

«Ми впевнені, що приєднання Віталія Каська до правління значно посилить спроможність Transparency International Україна у досягненні стратегічних завдань організації», - наголосив Марусов.

Касько був обраний на місце Ярослава Юрчишина, який нещодавно вийшов із правління з огляду на його участь у конкурсі на посаду виконавчого директора Transparency International Україна. Згідно зі статутом організації, члени правління мають право дообирати члена правління на термін повноважень діючого складу правління.