Сьогодні Савченко може приєднатися до переговорів у Мінську

Деякі журналісти очікують сьогодні приїзду до Мінська народного депутата Надії Савченко, заявив журналіст Валерій Калиновський в ефірі 112 Україна.

"Це пов'язано із заявою на минулому тижні тимчасово повіреного у справах України в Білорусі Валерія Джигуна про те, що вона скоро, а можливо і сьогодні, приїде до Мінська на переговори Тристоронньої контактної групи. Вчора журналісти у Києві намагалися запитати про це у самої Савченко, але вона уникла відповіді", - зазначає Калиновський.

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Водночас приїзд Савченко до Мінська він вважає малоймовірним. "Проти її участі виступає російська сторона як учасник переговорів", - наголошує Калиновський, зазначивши, що участь української льотчиці могла б надати новий імпульс переговорам про обмін полоненими, які зайшли у глухий кут.

До цієї теми Росія прив'язує амністію для бойовиків і Конституційні реформи в Україні, зазначив журналіст.

Нагадаємо, раніше народний депутат від "Батьківщини" Надія Савченко виступила за створення міжнародного комітету щодо звільнення окупованих територій і політв'язнів.