Клімкін назвав сигнали про поступове скасування санкцій проти РФ контрпродуктивними

Про це йдеться в офіційному Twitter Міністерства закордонних справ України.

Також сказано, що він домовився з міністром внутрішніх справ Німеччини Томасом де Мезьєром про підтримку українських прикордонників. Міністри "звірили годинники щодо безвізового режиму".

Раніше іноземні ЗМІ повідомляли, що у ФРН розглядають можливість ослаблення санкцій проти Росії в обмін на співпрацю Москви при проведенні місцевих виборів на тимчасово окупованій частині Донбасу.

#Клімкін:будь-які сигнали щ/ поступового зняття санкцій у разі прогресу у процесі імплемент МД є контрпродуктивними pic.twitter.com/LG2Onm8UNi — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 1 червня 2016 р.

За підсумками саміту в Ісе-Шимі в Японії лідери країн "Великої сімки" запевнили, що в разі необхідності готові посилити санкції проти РФ за її дії в Україні.

"Ми знову звертаємо увагу, що тривалість дії санкцій буде чітко пов'язана з повним виконанням Росією Мінських угод і дотриманням суверенітету України. Санкції можуть бути ослаблені, коли Росія виконає ці зобов'язання. Однак ми також готові прийняти подальші обмежувальні заходи для того, щоб збільшити тяжку ціну для Росії, якщо її дії цього потребують", - наголошується в заяві лідерів G7.