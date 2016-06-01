Комітет Ради з нацбезпеки і оборони підтримав законопроект про Сили спецоперацій - нардеп

Як йдеться в повідомленні на сайті партії Солідарність "Блок Петра Порошенка" (БПП), про це повідомила народний депутат фракції БПП, голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз.

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"Це відповідає сучасним викликам гібридної війни та сучасних воєнних конфліктів, в яких ставка робиться на оперативність, мобільність, а також дії, що плануються та здійснюються на випередження зовнішніх загроз", – підкреслила парламентар.

Ірина Фріз також наголосила, що, законопроект повертає функціонування Об’єднаного оперативного командування, як органу оперативного планування та управління.

"Досвід інших країн Північноатлантичного Альянсу свідчить про те, що інститут Генерального штабу безпосередньо не здійснює управління бойовими підрозділами. Сьогодні ми унормовуємо вимоги та стандарти НАТО, що вже закладені в Оборонному бюлетені, Воєнній доктрині з чинним законодавством у сфері оборони", – написала народний депутат.

Також Ірина Фріз висловила переконання у швидкому проходженні законопроекту у сесійній залі.