Росія намагається зірвати процес створення Сил спецоперацій в Україні - нардеп

Про це народний депутат фракції Партії «Блок Петра Порошенка» Ірина Фріз написала на своїй сторінці у Facebook.

"Зараз на “зливних бачках” і проросійських ресурсах розпочалася кампанія по дискредитації ССО, її командування та команди, що докладає зусиль з розбудови цієї важливої компоненти Збройних Сил України. Хочу заявити всім причетним до цього: інформаційна диверсія не пройде! Україна буде мати сучасні і ефективні Сили спеціальних операцій!", - підкреслила нардеп.

За її словами, схема поширення замовної інформації дозволяє вираховувати осіб, що використовуються спецслужбами РФ: "цю роботу координуватимемо з Службою безпеки України".

Читайте такожМіноборони затвердило концепцію розвитку Сил спецоперацій

Крім того нардеп наголосила на кількох питаннях "для попередження будь-яких чуток та спекуляцій".

Як підкреслила Фріз, немає конфлікту всередині ССО з підпорядкуванням підрозділів Інформаційно-психологічних операцій; в 2016 році Державним бюджетом України не передбачені окремі видатки на ССО; командування ССО демонструє злагодженість дій та ефективність.

Нардеп переконана, що "незважаючи на істерику Кремля та зусилля агентурного апарату ФСБ/СВР РФ щодо зриву процесу розбудови ССО в Україні, процес буде вдало завершений незважаючи на перешкоди".

"Сьогодні інформація завідомо брехливого та дискридетуючого характеру була надіслана на ряд центральних телеканалів та цілу низку ЗМІ. Я вдячна тим медіа, які відмовилися розповсюджувати цей пасквіль. Разом з тим, маю намір підготувати позов до суду проти автора щодо захисту честі та гідності свої особисто та справи, якою я займаюсь", - резюмувала Фріз.