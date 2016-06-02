Порошенко вирушив до Ради, де сьогодні відбудеться "доленосне голосування"

Зокрема, Порошенко висловив сподівання, що відтепер присутність президента на молитовних сніданках стане доброю традицією.

"Молитовні сніданки за участю представників релігійних організацій, державних діячів, політиків, урядовців, громадських лідерів, бізнесменів, є доброю та багаторічною традицією в багатьох демократичних країнах. І тепер ця традиція приживається й у нас, в Україні, в найдраматичніші часи нашої новітньої історії", - зазначають у прес-службі глави держави.

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"Від вас вирушаю до Верховної Ради, де сьогодні відбудеться доленосне голосування. Я бажаю голові Верховної Ради, прем’єр-міністру України, народним депутатам, лідерам фракцій мудрості і єдності. Впевнений в тому, що кожен з нас твердо пам’ятає про свій обов’язок перед українським народом. І після молитви вони зараз повернуться до парламенту і підтримають зміни до Конституції", - цитує слова президента його прес-служба .